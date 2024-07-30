В России предложили перенести свой аналог Олимпиады на 2025 год. Почему?

Опубликовано: 30.07.2024 15:24 , Обновлено: 30.07.2024

Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести российский аналог Олимпиады на 2025 год. Напомним, изначально планировалось, что соревнования пройдут с 15 по 29 сентября этого года в Москве и Екатеринбурге. Однако после консультаций с некоторыми спортсменами и международными федерациями IFA выступила с инициативой о переносе.

Причиной такого решения в организации назвали “недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов”, которые этим летом принимают участие в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры в Париже. По словам представителей IFA, решение о переносе “позволит рассчитывать на более представительный состав участников”, а также даст возможность расширить программу Всемирных игр дружбы “за счёт культурной и развлекательной составляющих”.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Светлана Журова подчеркнула, что “спортсмены со всего мира с радостью приедут чуть позже”. По её словам, Международный олимпийский комитет “надо было вывести на чистую воду”, поскольку они “строили препоны”, что “было неудобно”. Она отметила, что сразу после соревнований у атлетов “начинается другая загрузка” — встречи, интервью и так далее.

“Россия всегда проводит соревнования потрясающе, поэтому все с радостью поедут к нам в следующем году. Перенос — это плюс для того, чтобы превзойти Олимпиаду, сделать всё на самом высочайшем уровне, сделать человеческое открытие. И все страны мира будут покупать у нас телеправа”, — добавила она.

К слову, ранее Международный олимпийский комитет призывал спортсменов отказаться от участия в российском аналоге Олимпиады, назвав Всемирные игры дружбы политизированными. В МОК добавили, что правительство РФ также демонстрирует “полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований”.

«По всем этим причинам олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по полной политизации спорта, в частности создание российским правительством полностью политизированных спортивных мероприятий», — заявили в Международном олимпийском комитете.

Что за соревнования такие?

Всемирные игры дружбы в РФ решили организовать после того, как ряд российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде-2024. Причиной стала политическая ситуация из-за вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Указ об их проведении Путин подписал в октябре прошлого года, а для организации турнира специально создали координирующий орган — Международную ассоциацию дружбы со штаб-квартирой в ОАЭ.

К слову, Всемирные игры дружбы собираются провести не впервые. Дебют состязаний состоялся ещё в 1984 году: тогда поводом для их организации стал скандал, связанный с Олимпийскими играми.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство культуры России предложило организовать новый музыкальный конкурс по аналогии международным “Евровидением”, от участия в котором страну отстранили в 2022 году, после начала активных военных действий в Украине.

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