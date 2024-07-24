МОК назвал страну, где пройдут зимние Олимпийские игры 2030 года

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Опубликовано: 24.07.2024 15:19 , Обновлено: 24.07.2024

Ещё не закончились летние Игры, как Международный олимпийский комитет выбрал страну для проведениях зимних. Так, по предварительной информации, ею станет Франция — там планируют провести не только Олимпиаду, но и Паралимпиаду 2030 года. Интересно, что это будут уже вторые Игры в стране за 6 лет.

«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Томас Бах. Фото: Associated Press

В свою очередь председатель комиссии МОК по Играм-2030 Карл Штосс заявил, что французское правительство должно предоставить “финансовые гарантии” для проведения Олимпиады, передало международное информагентство Associated Press. Если это произойдёт, площадкой для спортивных состязаний станут два региона: Овернь — Рона — Альпы, а также Прованс — Альпы — Лазурный берег.

«Мы получили письма от двух регионов с подтверждением их финансовых гарантий и готовности продолжить работу без промедления. Дедлайн для предоставления вышеупомянутых гарантий — 31 декабря 2024 года», — подчеркнул Штосс.

Ранее Telegraf.news писал, что Международный олимпийский комитет опубликовал список так называемых «индивидуальных нейтральных спортсменов» — тех белорусов и россиян, которых пригласили для участия в Летних Олимпийских играх в Париже, и которые должны выступать под нейтральным флагом. В списке значатся в том числе белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

МОК опубликовал список белорусов, которые точно поедут на Олимпиаду-2024