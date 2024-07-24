МОК назвал страну, где пройдут зимние Олимпийские игры 2030 года
Ещё не закончились летние Игры, как Международный олимпийский комитет выбрал страну для проведениях зимних. Так, по предварительной информации, ею станет Франция — там планируют провести не только Олимпиаду, но и Паралимпиаду 2030 года. Интересно, что это будут уже вторые Игры в стране за 6 лет.
«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
В свою очередь председатель комиссии МОК по Играм-2030 Карл Штосс заявил, что французское правительство должно предоставить “финансовые гарантии” для проведения Олимпиады, передало международное информагентство Associated Press. Если это произойдёт, площадкой для спортивных состязаний станут два региона: Овернь — Рона — Альпы, а также Прованс — Альпы — Лазурный берег.
«Мы получили письма от двух регионов с подтверждением их финансовых гарантий и готовности продолжить работу без промедления. Дедлайн для предоставления вышеупомянутых гарантий — 31 декабря 2024 года», — подчеркнул Штосс.
Ранее Telegraf.news писал, что Международный олимпийский комитет опубликовал список так называемых «индивидуальных нейтральных спортсменов» — тех белорусов и россиян, которых пригласили для участия в Летних Олимпийских играх в Париже, и которые должны выступать под нейтральным флагом. В списке значатся в том числе белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.
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