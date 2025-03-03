Израиль перекрыл гумпомощь и пригрозил отключить электричество в Газе из-за отказа ХАМАС продлить перемирие

Опубликовано: 03.03.2025 11:21 , Обновлено: 03.03.2025

Власти Израиля 2 марта заблокировал въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газы, а также пригрозил отключить мятежный анклав от электроснабжения. Такие шаги власти страны обосновали отказом руководства палестинской группировки ХАМАС продлить первую фазу соглашения о прекращении огня.

Официально боевые действия в секторе Газы были приостановлены шесть недель назад. Согласно достигнутым договорённостям, за это время ХАМАС вернул в Израиль десятки заложников, захваченных во время террористической атаки 7 октября 2022 года, в обмен на сотни палестинских заключённых, освобождённых из израильских тюрем. Однако, далеко не все израильские заложники были освобождены, поэтому Иерусалим настаивал на продлении этой фазы соглашения.

Согласно информации, озвученной 2 марта премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в руках боевиков ХАМАС всё ещё остаются 59 заложников. По неточной информации, как минимум 24 из них живы, а 35 - погибли, но Израиль настаивает на обязательной выдаче их тел.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на днях предложил продлить временное прекращение огня в секторе Газа на период Рамадана и Песаха, то есть до 20 апреля. В качестве условий перемирия американская сторона предложила ХАМАСу освободить половину живых и мертвых заложников в же первый день, а остальных — по завершении перемирия, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня.

Однако руководство ХАМАСа настояло на том, чтобы придерживаться изначально согласованного режима прекращения огня. По нему по истечении 42-дневного перемирия должна была начаться вторая фаза с переговорами, направленными на окончательное прекращение войны.

В попытке навязать свои условия, Израиль 2 марта заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газы, который в настоящее время полностью зависит от внешних поставок продуктов, а также пригрозил прекратить подачу электроэнергии в анклав.

По оценкам израильских аналитиков, что за последние недели перемирия в анклав поступило достаточно помощи, чтобы местные жители могли продержаться как минимум несколько месяцев. Тем не менее, палестинская группировка уже призвала посредников в переговорах “заставить” Израиль отменить это решение.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сообщил в комментарии агентству Reuters, что решение о приостановке поставок товаров в Газу “повлияет на переговоры” о прекращении огня, но подчеркнул, что его группировка “не поддастся давлению” со стороны Израиля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что последняя группа израильских заложников была передана ХАМАСом поздно вечером 26 февраля. Это были тела четырёх убитых заложников. В официальном заявлении группировка озвучила условия освобождения оставшихся израильских заложников.

ХАМАС передал Израилю тела четырёх заложников. Когда отдадут оставшихся?