Буданов заявил о гибели 9 человек и ранении 2 генералов из-за удара по штабу Черноморского флота РФ

Опубликовано: 23.09.2023 09:24 , Обновлено: 23.09.2023

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате ракетной атаки на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли 9 человек, еще 16 получили ранения.

«Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее», —сказал он.

Он также утверждает, что во время атаки был тяжело ранен командующий группировки российских сил на Запорожском направлении Александр Романчук, а начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

В России данных о погибших и раненых не подтверждали.

Ранее Телеграф писал, что российские источники опубликовали видео очевидцев, которые находились недалеко от здания штаба Черноморского флота России в оккупированном Крыму. На нем виден дым и летящая к зданию вторая ракета.

На видео попал прилет второй украинской ракеты по штабу Черноморского флота РФ

Напомним, 22 сентября стало известно, что в Штаб Черноморского флота в Севастополе прилетела ракета По словам очевидцев, были “прилеты” и в другие города Крыма.

В Штаб Черноморского флота в Севастополе прилетела ракета. Какие города Крыма тоже попали под удар?