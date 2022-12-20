Банк Англии показал свои первые банкноты с королем Карлом III

Опубликовано: 20.12.2022 10:33 , Обновлено: 20.12.2022

Банк Англии представил свои первые банкноты с изображением короля Карла III, которые постепенно заменят банкноты с изображением его матери, королевы Елизаветы II. Новые деньги должны поступить в обращение с середины 2024 года.

На лицевой стороне новых полимерных банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов изображен портрет Карла, а также его изображение в прозрачном защитном окошке.

В остальном они ничем не отличаются от существующих, пишет SkyNews.

«Я очень горжусь тем, что банк публикует дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен портрет короля Карла III», — сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

«Это важный момент, поскольку король — всего лишь второй монарх, изображенный на наших банкнотах. Люди смогут использовать эти новые банкноты, когда они поступят в обращение в 2024 году».

Кстати, королева Елизавета II впервые появилась на банкнотах Банка Англии в 1960 году.