Банк Англии показал свои первые банкноты с королем Карлом III
Банк Англии представил свои первые банкноты с изображением короля Карла III, которые постепенно заменят банкноты с изображением его матери, королевы Елизаветы II. Новые деньги должны поступить в обращение с середины 2024 года.
На лицевой стороне новых полимерных банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов изображен портрет Карла, а также его изображение в прозрачном защитном окошке.
В остальном они ничем не отличаются от существующих, пишет SkyNews.
«Я очень горжусь тем, что банк публикует дизайн наших новых банкнот, на которых будет изображен портрет короля Карла III», — сказал управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.
«Это важный момент, поскольку король — всего лишь второй монарх, изображенный на наших банкнотах. Люди смогут использовать эти новые банкноты, когда они поступят в обращение в 2024 году».
Кстати, королева Елизавета II впервые появилась на банкнотах Банка Англии в 1960 году.