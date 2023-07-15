Семья из Англии объявила, что сделала самое поразительное фото привидения ребенка
Семейная пара утверждает, что сняла на фото призрака одного из 26 детей, погибших при затоплении шахты "Хускар Пит" близ Силкстоуна, Южный Йоркшир, в 1838 году. Когда Линзи и Ли Стрит отправились в популярное место охоты на привидений, то даже вели прямую трансляцию.
А когда они вернулись домой, то просмотрели запись еще раз и поняли, что им действительно удалось заснять на камеру дух одного из мертвых детей. Леденящие душу кадры мемориала показывают неподвижное белое привидение перед стволом дерева, передает Daily star.
54-летняя Линзи утверждает, что фигура на фото - это молодая девочка в белом платье, и она “на 100%” уверена, что это дух, несмотря на то, что во время съемок не видела его.
Согласно преданию, погибших детей извлекли с места происшествия, вымыли, а затем одели в белое, и Линзи говорит, что именно поэтому “дух”” одет в белое платье. Штатная охотница за привидениями заявила, что “душераздирающие” кадры настолько потрясающие, что она бы усомнилась, не подделка ли это, если бы они не были сняты ею же самой в прямом эфире.
“Это похоже на маленькую девочку, стоящую там – я запечатлела здесь настоящий дух, - сказала она. - Она выглядит так, будто на ней маленькое белое платье, и я вижу маленькое личико, рот и два глаза”.
“Похоже, что она приподнята над полом, и у нее босые ноги. Это действительно интересно, потому что я думаю, что это недалеко от ямы, где, к сожалению, утонули дети”, - рассказала охотница за привидениями.
Линзи утверждает, что пара зафиксировала “интересные” показания электромагнитного поля на своем устройстве для охоты за привидениями, когда они задавали вопросы, чтобы побудить духов в этом районе к общению.
Мемориал шахты Хускар, который включает в себя статую ребенка-шахтера, выползающего из шахты, был установлен местными жителями в 1988 году в ознаменование 160-й годовщины катастрофы.
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