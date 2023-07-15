Семья из Англии объявила, что сделала самое поразительное фото привидения ребенка

📷 Фото

Опубликовано: 15.07.2023 11:14 , Обновлено: 15.07.2023

Семейная пара утверждает, что сняла на фото призрака одного из 26 детей, погибших при затоплении шахты "Хускар Пит" близ Силкстоуна, Южный Йоркшир, в 1838 году. Когда Линзи и Ли Стрит отправились в популярное место охоты на привидений, то даже вели прямую трансляцию.

А когда они вернулись домой, то просмотрели запись еще раз и поняли, что им действительно удалось заснять на камеру дух одного из мертвых детей. Леденящие душу кадры мемориала показывают неподвижное белое привидение перед стволом дерева, передает Daily star.

54-летняя Линзи утверждает, что фигура на фото - это молодая девочка в белом платье, и она “на 100%” уверена, что это дух, несмотря на то, что во время съемок не видела его.

Согласно преданию, погибших детей извлекли с места происшествия, вымыли, а затем одели в белое, и Линзи говорит, что именно поэтому “дух”” одет в белое платье. Штатная охотница за привидениями заявила, что “душераздирающие” кадры настолько потрясающие, что она бы усомнилась, не подделка ли это, если бы они не были сняты ею же самой в прямом эфире.

“Это похоже на маленькую девочку, стоящую там – я запечатлела здесь настоящий дух, - сказала она. - Она выглядит так, будто на ней маленькое белое платье, и я вижу маленькое личико, рот и два глаза”.

“Похоже, что она приподнята над полом, и у нее босые ноги. Это действительно интересно, потому что я думаю, что это недалеко от ямы, где, к сожалению, утонули дети”, - рассказала охотница за привидениями.

Линзи утверждает, что пара зафиксировала “интересные” показания электромагнитного поля на своем устройстве для охоты за привидениями, когда они задавали вопросы, чтобы побудить духов в этом районе к общению.

Мемориал шахты Хускар, который включает в себя статую ребенка-шахтера, выползающего из шахты, был установлен местными жителями в 1988 году в ознаменование 160-й годовщины катастрофы.

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