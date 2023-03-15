Британские и немецкие истребители перехватили российский Ил-76, летевший над Балтикой

Опубликовано: 15.03.2023 09:49 , Обновлено: 15.03.2023

Истребители Великобритании и Германии совместно перехватили российский самолет Ил-78. Об этом сообщило BBC 15 марта.

По информации издания, это произошло возле воздушного пространства Эстонии.

Два истребителя Typhoon («Тайфун») перехватили военно-транспортный самолет-заправщик Ил-78. Он летел между Санкт-Петербургом и Калининградом.

Как пишет BBC, самолет не вышел на связь с авиадиспетчерами в Эстонии. Известно, что Typhoon сопроводили Ил-78, а потом полетели перехватывать самолет Ан-148.

[info_b]Истребители находятся на плановом дежурстве в воздушном пространстве стран НАТО.[/info_b]

Как ранее писал Телеграф, в ВВС США 14 марта заявили, что два российских Су-27 ударили американский разведывательный дрон, выполнявший полет в международном воздушном пространстве над Черным морем, “что привело к падению и полной потере MQ-9. Минобороны РФ все отрицает.

Тем временем Штаты работают над рассекречиванием снимков, сделанных во время атаки российскими самолётам дрона MQ-9 Reaper над Черным морем. По данным Пентагона, России не удалось поднять его обломки со дна моря.