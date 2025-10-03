Британия помогла Украине бить вглубь территории России - The Financial Times

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 03.10.2025 12:55 , Обновлено: 03.10.2025

Источники британского издания The Financial Times, знакомые с ситуацией, сообщили, что Великобритания оказала помощь Украине при нанесении некоторых ударов в глубине территории России.

При этом издание не стало уточнять, о каких конкретно ударах идёт речь. В последнее время ВСУ активизировали нанесения ущерба энергетической инфраструктуре России, выводя из строя нефтеперерабатывающие заводы. По некоторым данным, РФ столкнулась с топливным кризисом из-за простоя порядка 38-40% мощностей НПЗ из-за ударов Украины.

Ранее Telegraf.news писал, что США пообещали передавать Украине координаты для нанесения ударов по российской территории. Во всяком случае, так утверждают уже два американских издания со ссылкой на источники на Белом доме, среди которых The Wall Street Journal. Официально Вашингтон эту информацию не комментировал.

Трамп разрешил передавать Украине координаты энергетических объектов РФ для нанесения ударов

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что его страна ведёт войну со всем НАТО.

“Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр – что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?”, - задался вопросом российский президент.

Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что любая другая великая держава решила бы украинский вопрос “за недели”, а Россия который год ведёт войну. Глава Белого дома сделал вывод, что Россия, на самом деле, “бумажный тигр”, а не крупная военная сила на планете.

«Идите и разберитесь» — Путин ответил Трампу, назвавшему Россию «бумажным тигром»

Сколько территории контролирует Россия и Украина?

25 сентября Министерство обороны России заявило, что в 2025 году оно захватило 4714 квадратных километров территории Украины. В свою очередь, Институт изучения войны (ISW), базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, оценил занятые территории в 3434 квадратных километра. При общей площади Украины в 603 549 км², получается, что территориальные завоевания РФ в Украине в 2025 году составили от 0,57% до 0,78% от общей площади страны. При этом за все годы противостояния, начиная с аннексии Крыма, занятые Россией украинские территории оцениваются от 19% до 20%.

При этом Россия контролирует около 46 570 кв. км, или 88% территории, известной как Донбасс, состоящей из Луганской и Донецкой областей Украины.