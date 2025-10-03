"Идите и разберитесь" - Путин ответил Трампу, назвавшему Россию "бумажным тигром"

Опубликовано: 03.10.2025 07:39 , Обновлено: 03.10.2025

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал высказывания американского коллеги Дональда Трампа, который на днях назвал Россию "бумажным тигром". Свою оценку словам американского президента политик озвучил 2 октября, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Комментируя высказывание Трампа, Путин отметил, что все годы войны с Украиной его страна, по сути “воюет не с ВСУ” а практически со всеми странами НАТО”.

“Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр – что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?”, - задался вопросом российский президент.

[inf]Бумажный тигр — это древняя китайская метафора, которую используют и в современном китайском языке. Обычно так называют человека, с виду сильного и грозного, а на деле - бессильного и не способного на серьёзные поступки.[/inf]

Путин также заявил, что не знает, “в каком контексте это было сказано”, предположив, что Трамп назвал Россию “бумажным тигром” “с иронией”.

“Вот он сказал своему собеседнику: это же бумажный тигр. А дальше может что следовать? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там всё происходит по-другому”, - процитировала Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что “бумажным тигром” Россию Трамп назвал впервые в своём посте в соцсети Truth Social 23 сентября. Тогда политик резко сменил риторику в вопросе потенциального возврата Украины и России к довоенным границам. Он заявил что Украина, по его мнению, способна отвоевать все оккупированные Россией территории и “даже пойти дальше”.

Саму войну России в Украине Трамп назвал “бессмысленной” и заявил, что “реальная военная держава могла бы выиграть её менее чем за неделю”.

“Это не делает России чести. На самом деле, это скорее выставляет её в роли “бумажного тигра”, - заявил президент США.

Трамп предложил Украине отвоевать у России все территории – «Возможно, даже пойти дальше»

Позднее политик ещё несколько раз употребил эту метафору в общении с журналистами, комментируя различные действия России в Украине.