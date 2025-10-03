"Идите и разберитесь" - Путин ответил Трампу, назвавшему Россию "бумажным тигром"
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал высказывания американского коллеги Дональда Трампа, который на днях назвал Россию "бумажным тигром". Свою оценку словам американского президента политик озвучил 2 октября, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Комментируя высказывание Трампа, Путин отметил, что все годы войны с Украиной его страна, по сути “воюет не с ВСУ” а практически со всеми странами НАТО”.
“Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр – что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?”, - задался вопросом российский президент.
[inf]Бумажный тигр — это древняя китайская метафора, которую используют и в современном китайском языке. Обычно так называют человека, с виду сильного и грозного, а на деле - бессильного и не способного на серьёзные поступки.[/inf]
Путин также заявил, что не знает, “в каком контексте это было сказано”, предположив, что Трамп назвал Россию “бумажным тигром” “с иронией”.
“Вот он сказал своему собеседнику: это же бумажный тигр. А дальше может что следовать? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там всё происходит по-другому”, - процитировала Путина пресс-служба Кремля.
Ранее Telegraf.news рассказал, что “бумажным тигром” Россию Трамп назвал впервые в своём посте в соцсети Truth Social 23 сентября. Тогда политик резко сменил риторику в вопросе потенциального возврата Украины и России к довоенным границам. Он заявил что Украина, по его мнению, способна отвоевать все оккупированные Россией территории и “даже пойти дальше”.
Саму войну России в Украине Трамп назвал “бессмысленной” и заявил, что “реальная военная держава могла бы выиграть её менее чем за неделю”.
“Это не делает России чести. На самом деле, это скорее выставляет её в роли “бумажного тигра”, - заявил президент США.
Трамп предложил Украине отвоевать у России все территории – «Возможно, даже пойти дальше»
Позднее политик ещё несколько раз употребил эту метафору в общении с журналистами, комментируя различные действия России в Украине.