Трамп разрешил передавать Украине координаты энергетических объектов РФ для нанесения ударов

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 02.10.2025 08:18 , Обновлено: 02.10.2025

Президент США Дональд Трамп одобрил передачу ВСУ разведданных о целях на российской территории для нанесения ударов. По данным The Wall Street Journal (WSJ), Белый дом также рассматривает возможность поставок Киеву мощных дальнобойных систем.

Со ссылкой на анонимные источники WSJ утверждает, что целью ударов Украины могут стать объекты энергетической инфраструктуры России.

Президент США недавно даже подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. Официальные лица США просят союзников по организации Североатлантического договора оказать аналогичную поддержку.

По мнению редакции издания, расширенный обмен разведданными с Киевом является последним признаком того, что Трамп усиливает поддержку Украины на фоне неудач по организации мирных переговоров между Зеленским и Путиным.

Тем не менее пока США запрещают Украине наносить удары по территории России поставленными ранее ракетами ATACMS без согласования. Правило американского вето действует с весны 2025 года. По данным WSJ, Украина минимум один раз просила такое разрешение, но получила отказ.