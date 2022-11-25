В ООН видео с убитыми пленными россиянами назвали "похожим на подлинное"

Опубликовано: 25.11.2022 15:12 , Обновлено: 25.11.2022

Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк 25 ноября сообщил, что по оценке привлеченных экспертов, видео с возможным расстрелом российских пленных похоже на настоящее.

Он уточнил, что наблюдательная миссия ООН в Украине изучила это видео и пришла к выводу, что оно скорее всего, подлинное.

“Реальные обстоятельства и полная последовательность событий должны быть расследованы как можно более полно, и виновные должны быть привлечены к ответу… Лица hors de combat (“вне сражения”), включая сдавшихся солдат, находятся под защитой международного гуманитарного права, и их бессудная казнь являет собой военное преступление”, - заявил Тюрк.

В Украине уже начали расследование событий на видео. Однако прокуратура Украины дело квалифицировала как «вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен» (по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны).

«Вероломство является формой обмана, т. е. действий, направленных на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества», — объяснил он в своем твиттер-аккаунте.

Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских пленных в «вероломстве»