"Река взорвалась" — В Италии из-за шторма "Борис" эвакуировали более 1000 человек

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Опубликовано: 19.09.2024 14:13 , Обновлено: 19.09.2024

Накануне вечером шторм "Борис, которые в последнее время бушует в Центральной Европе, добрался до Италии, вызвав сильное наводнение в регионе Эмилия-Романья. В результате стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать более 1000 человек: 800 в Равенне и ещё 200 — в Болоньи.

По информации испанского информационного агентства Efe, местные власти объявили красный уровень опасности из-за того, что в среду, 18 сентября, регион Эмилия-Романья накрыл сильный ливень. Более 1000 человек покинули свои дома и провели ночь в убежищах, созданных муниципалитетами. Мэры и местные власти по всем доступным каналам, от громкоговорителей до постов в Facebook, призывали жителей подняться на верхние этажи зданий из-за разлива рек.

По данным издания, в четырёх наиболее пострадавших районах закрыли школы, а руководству предприятий рекомендовали отпустить работников на выходные. Кроме того, в регионе остановили движение пяти железнодорожных линий, а уровень воды в итальянской реке Сенио и вовсе превысил свой исторический максимум. В других реках произошли масштабные разливы, из-за чего вода достигла центра города и затопила многочисленные улицы.

“Ситуация более серьёзная, чем в 2023 году. Река взорвалась”, — отметил мэр коммуны в регионе Эмилия-Романья Жадер Дарди, муниципалитет которого был разрушен бесчисленными оползнями в мае прошлого года.













https://www.youtube.com/watch?v=4TrcJ1evHuc

Ранее Telegraf.news писал, что Польша продолжает утопать, в буквальном смысле этого слова. После мощных ливней, которые обрушил на страну циклон “Борис” в последние дни, многие реки вышли из берегов и, сметая наспех укреплённые дамбы, устремились на улицы городов. Жители тех городов, по которым удар стихии пришёлся первым, уже начали разбирать завали, показав в соцсетях, что оставляет после себя “большая вода”. Между тем, синоптики предупредили: для некоторых польских городов апогей ещё впереди.

Поляки показали, во что циклон «Борис» превратил города. Синоптики предупредили — «апогей большой воды» ещё впереди