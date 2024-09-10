Более 400 боевых кораблей и подлодок и 90 тыс. военных. Россия начала масштабное учение «Океан-2024»

🎥 Видео

Опубликовано: 10.09.2024 12:20 , Обновлено: 10.09.2024

Военно-морской флот (ВМФ) России 10 сентября начал стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024". Его запланировали провести в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

По информации Министерства обороны РФ, учение продлится до 16 сентября включительно. Пообещали задействовать:

свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота,

более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил (ВКС),

порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники,

более 90 тыс. военных.

Одна из основных задач учения “Океан-2024” - комплексное применение “высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники” в ходе практической части. Как рассказали в российском Минобороны, на первом этапе учения органы военного управления отработают “вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки”.

На втором этапе “Океана-2024” участники учения разыграют “боевые действия” по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море”.

В Минобороны РФ сообщили, что для участия в “Океане-2024” пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от “иностранных государств-партнеров” России (каких именно, не уточнили).

Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил. Что «отработает» при участии Беларуси?

Позже российское военное ведомство сообщило, что боевые корабли ВМФ РФ и Военно-морских сил (ВМС) Китая встретились в заливе Петра Великого в Японском море для совместного участия в этом учении. По информации Минобороны РФ, китайская сторона задействовала четыре боевых корабля и судно снабжения.

“Группировки сил Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Китайской Народной Республики отработают совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности на Приморском направлении”, - рассказали в Минобороны России.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство обороны России сообщило 6 мая 2024 года о проведении учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. В ведомстве заявили, что учение проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

«В ответ на угрозы западных официальных лиц» — Минобороны России анонсировало учение по применению тактического ядерного оружия