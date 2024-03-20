Беспилотники впервые с 2022 года атаковали российский Энгельс. Там находится авиабаза ВКС РФ

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Опубликовано: 20.03.2024 11:46 , Обновлено: 04.07.2024

В России сообщили об атаках Энгельса в Саратовской области, предположительно, украинскими беспилотниками. Информацию подтвердили губернатор региона Роман Бусаргин и Минобороны РФ.

“Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно”, - написал Бусаргин в 5:22 (мск) в своем Telegram. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

Минобороны России сообщило о пресечении попыток “киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа”. По информации ведомства, средства ПВО над Саратовской областью уничтожили четыре беспилотника.

Telegram-канал Mash привел видео с камеры домофона, где якобы слышен момент ликвидации дронов. Источник предположил, что целью БПЛА была база Воздушно-космических сил РФ “Энгельс-2”, где расположены стратегические бомбардировщики.

Канал Shot передал рассказы местных жителей. По их словам, рано утром над Энгельсом были слышны несколько гулких звуков взрывов, от которых “дрожали окна в рамах”.

Украинская сторона в последнее время не комментирует атаки дронов по регионам РФ.

Атаки беспилотников на Энгельс фиксировали еще в конце 2022 года. 26 декабря в российском Минобороны проинформировали, что беспилотник ВСУ атаковал аэродром, где базируется стратегическая авиация. По информации военного ведомства страны, дрон сбили.

В Минобороны РФ подтвердили атаку Украины на аэродром Энгельс

В этот же день Украина прокомментировала атаку. «Ничего страшного, просто очередной «хлопок». Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так», — сказал тогдашний представитель Воздушных сил и ПВО ВСУ Юрий Игнат.

ВСУ прокомментировали атаку на российский аэродром в Энгельсе — «Ничего страшного»