ВСУ прокомментировали атаку на российский аэродром в Энгельсе - "Ничего страшного"

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Опубликовано: 26.12.2022 12:15 , Обновлено: 26.12.2022

Представитель Воздушных сил и ПВО ВСУ Юрий Игнат сообщил 26 декабря, что россиянам не стоит надеяться, что война будет идти только на территории Украины.

“Ничего страшного, просто очередной “хлопок”. Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так”, - сказал он.

Минобороны России ранее признало факт атаки и гибель трёх человек. Правда, там утверждают, что смогли сбить бечпилотниу и уже потом его обломки рухнули на землю.

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