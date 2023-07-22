Беспилотники атаковали в Крыму склад боеприпасов

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Опубликовано: 22.07.2023 13:03 , Обновлено: 04.07.2024

Сергей Аксенов, назначенный Россией глава администрации аннексированного Крыма, 22 июля заявил, что в результате атаки украинского беспилотника на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов.

По его словам, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Было решено эвакуировать население в радиусе пяти километров от места атаки дрона.

Кроме того, “для минимизации рисков” решили приостановить движение на Крымской железной дороге, написал Аксенов.

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Ранее в российский и украинских телеграм-каналах стали появляться видео, как утверждается, последствий атаки. Тг-каналы писали, что беспилотники атаковали аэродром и нефтебазу рядом с поселком Октябрьский (под Симферополем). В то же время украинские СМИ написали о попадании по складу боеприпасов.

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Атака беспилотников произошла вскоре после того, как Зеленский назвал Крымский мост целью, «которая должна быть нейтрализована»:

Зеленский назвал Крымский мост целью, «которая должна быть нейтрализована»

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