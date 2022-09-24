Берлускони раскрыл февральский план Путина на СВО в Украине - Заменить Зеленского "достойными людьми"

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.09.2022 15:16 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший троектраный премьер Италии Сильвио Берлускони, чья партия, по прогнозам, вернется в правительство после всеобщих выборов в воскресенье, попал в скандал после того, как выступил в защиту Владимира Путина. Он раскрыл, что планировал президент РФ в феврале, когда отдал приказ начать "специальную военную операцию" в Украине.

85-летний итальянский миллиардер рассказал итальянскому телевидению, что Путина, его старого друга, подтолкнули к вторжению в Украину не кто иные, как российский народ и российские министры, которые потребовали заменить Кабинет и Офис Владимира Зеленского в Киеве “порядочными людьми”.

в то же время, Сильвио Берлускони осудил войну, о чем заявил в ток-шоу Porta a Porta. По его словам, война в Украине началась после того, как сепаратисты из “ДНР” и “ЛНР” отправились в Москву и сообщили там российским СМИ, что нападения Украины на их территории привели к гибели 16 000 человек с 2014 года, и что Владимир Путин ничего не делает, чтобы защитить их.

“Население России, его партия (“Единая Россия”- ред.) и его министры подтолкнули Путина к тому, чтобы он придумал эту спецоперацию. Войска должны были войти, достичь Киева в течение недели, заменить правительство Зеленского достойными людьми, а затем уйти. Вместо этого они встретили сопротивление, которое затем подпитывалось всевозможным оружием с запада”, - [link href=“https://static.guim.co.uk/images/favicon-32x32.ico” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] The Guardian слова Сильвио Берлускони.

Партия “Форза Италия”, финансируемая бывшим премьером Италии, является младшим партнером в коалиции, возглавляемой крайне правыми “Братьями Италии” Джорджии Мелони и включающей “Лигу севера” Маттео Сальвини. Эта колация, по прогнозам, уверенно победит на выборах. А Сильвио Берлускони баллотируется на пост сенатора в избирательном бюллетене коалиции.

Кстати, Forza Italia и “Лига” ранее поддерживали отправку оружия в Украину, будучи частью широкой коалиции премьера Марио Драги, которая распалась в июле. Как новая коалиция, они пообещали продолжать поддержку Италией Украины.

“Война длится более 200 дней. Ситуация стала очень сложной. Мне становится плохо, когда я слышу о погибших, потому что я всегда верил, что война - это величайшее безумие из всех”, - заявил Сильвио Берлускони.

Однако Энрико Летта, лидер левоцентристской демократической партии, заявил, что высказывания Берлускони о том, что Путин не виноват в начале войны в Украине были скандальными и “узаконили действия Москвы”.

“Эти комментарии демонстрируют, что в части нашей избирательной системы, справа, но не только, есть те, кто, короче говоря, говорят: “Давайте прекратим эту войну, давайте дадим Путину то, что он хочет”. Я нахожу это неприемлемым”, - заявил итальянский политик.

“Цели неизменны”

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Путин во время объявления частичной мобилизации снова назвал цели войны в Украине, которые назвал “неизменными”.

“Украине приготовили участь антироссийского плацдарма и, ещё в 2014 году, использовали вооружённые силы против гражданского населения, отказавшегося признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота”, - заявил президент России.

“Решение об упреждающей военной операции в этой связи было абсолютно необходимым и единственно возможным. Её главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными”, - заявил он.

“У него есть свои причины”

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причины вторжения России в Украину совсем другие.

В интервью с Аленом Делоном Владимир Зеленский рассказал свое видение причин, по которым Владимир Путин решил начать войну в Украине.

“Вы знаете, я думаю, что люди, которые убивают, находят для себя причины и оправдания. Они не делают это просто так, а обязательно находят для себя цель и к ней идут по такому пути. Я думаю, у него есть свои причины. Причины амбициозны. Причины неуважения. Он не считает, что здесь есть отдельная нация, отдельные люди”, - поделился с французской легендой кинематографа своими мыслями президент Украины.

“Как бывает в тех или иных уголовных преступлениях, когда человек не понимает, что он совершал и как он убивал. Это не тот случай. Он знает, сколько людей гибнет. Думаю, Путин знает все абсолютно подробно. Просто для него это неотделимая часть плана”, — считает Владимир Зеленский.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу 21 сентября сообщил, что в ходе мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. При этом, по его словам, тех, кто подходит под критерии, — почти 25 миллионов человек.

Шойгу объяснил, зачем Путин объявил мобилизацию 300 тысяч россиян