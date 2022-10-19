"Прислал мне 20 бутылок водки" - Берлускони рассказал, как восстановил отношения с Путиным

Опубликовано: 19.10.2022 10:47 , Обновлено: 19.10.2022

Бывший многократный премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал 18 октября подробности "восстановления отношений" с президентом России Владимиром Путиным. Для этого им пришлось обменяться алкоголем.

“Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного”, - рассказал итальянский политик-миллиардер.

Сильвио Берлускони откзался говорить о своем отношении ко вторжению России в Украину, сославшись на слова неких “российских минстров”.

“Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними воюем, потому что поставляем оружие и финансируем Украину. Лично я не могу высказать свое мнение, потому что, если оно будет сообщено прессе, это обернется катастрофой, но я очень волнуюсь. Я немного восстановил отношения с президентом Путиным”, - признался Берлускони.

Ранее Телеграф сообщил, что бывший троектраный премьер Италии Сильвио Берлускони, чья партия, по прогнозам, вернется в правительство после всеобщих выборов в воскресенье, попал в скандал после того, как выступил в защиту Владимира Путина. Он раскрыл, что планировал президент РФ в феврале, когда отдал приказ начать “специальную военную операцию” в Украине.

Берлускони раскрыл февральский план Путина на СВО в Украине — Заменить Зеленского «достойными людьми»