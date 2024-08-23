Бейонсе и Тейлор Свифт не приехали поддержать Харрис. Что пообещала американцам?

Опубликовано: 23.08.2024 07:50 , Обновлено: 23.08.2024

На съезде Демократической партии США 22 августа Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента страны и выступила с главной за всю ее политическую карьеру речью. Ходили слухи, что ее приедут поддержать певицы Бейонсе и Тейлор Свифт, однако они так и не появились.

Как пишут СМИ, в зале было много звезд. Например, телеведущая Опра Уинфри, рэпер Лил Джон. музыканты Стиви Уандер и Джон Ледженд.

“Широко распространились слухи о том, что Бейонсе собирается выступить в качестве неожиданного гостя на заключительном вечере конвенции, подпитываемые репортажем TMZ в середине программы, озаглавленным “Выступление Бейонсе на заключительном вечере”, — сообщило The Guardian. Однако певица так и не появилась.

Когда мероприятие подходило к концу, представитель звезды опубликовал заявление для The Hollywood Reporter, в котором говорилось: “Бейонсе никогда не планировалось там присутствовать. Сообщение о выступлении не соответствует действительности”.

Также ходили слухи, что появится Тейлор Свифт или другой неожиданный гость, но вечер закончился без каких-либо сюрпризов от знаменитостей.

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Что Харрис пообещала американцам и Украине?

В своей речи Камала Харрис сосредоточилась на единстве, пообещав вести за собой «всех американцев» и создать «экономику возможностей».

«Я люблю нашу страну всем сердцем. Куда бы я ни пошла и с кем бы ни встретилась, я вижу нацию, которая готова двигаться вперед, готова к следующему шагу и невероятному путешествию, которое и есть Америка», - сказала она.

Также кандидатка пообещала быть “президентом для всех американцев”.

Кроме того, Харрис подтвердила свою поддержку Украины в войне с Россией.

«Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО», - сказала она и осудила прошлые высказывания республиканского кандидата Дональда Трампа о войне.

Что касается Израиля, то Харрис заявила, что всегда будет защищать ключевого союзника Америки. Но она также сказала, что настало время прекратить более чем 10-месячную войну в Газе.

«Сейчас самое время заключить соглашение о заложниках и прекращении огня», - отметила она.

Ранее Telegraf.news писал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп во время своей кампании в штате Пенсильвания раскритиковал внешность его политического оппонента Камалы Харрис.

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