Байден тайно попросил Зеленского прекратить требовать больше оружия от США — WP

Опубликовано: 12.10.2022 08:43 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден призывал украинского лидера Владимира Зеленского публично не говорить, что поставляемого вооружения от США недостаточно. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Как пишет издание, несмотря на то, что президенты довольно часто созваниваются в последнее время, их отношения «не всегда были гладкими».

Известно, что в начале войны Зеленский часто публично призывал США и страны Запада поставлять как можно больше оружия Украине — он считал их недостаточными. Кроме того, украинский лидер призывал вводить новые и более жесткие санкции против России.

Поэтому, как утверждает собеседник WP, Байден сказал Зеленскому по телефону, что «ему будет трудно продолжать просить деньги у Конгресса, если Зеленский покажется неблагодарным» и будет продолжать критиковать поставки.

Напомним, ранее американский лидер в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поставлять военную технику для самообороны, в том числе современные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Байден пообещал Зеленскому передовые системы ПВО

На что не очень позитивно отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата».

Кремль пригрозил сделать Украине «больнее», если США поставят ей передовые ПВО