Байден пообещал Зеленскому передовые системы ПВО

Опубликовано: 11.10.2022 08:12 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после массированной атаке России 10 октября поговорили по телефону. В разговоре американский лидер пообещал продолжить поставлять военную технику для самообороны, в том числе современные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Белого дома.

Также Байден осудил массовые ракетные удары по городам Украине, в том числе по Киеву. И выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате этих атак.

Кроме того, президент США заверил, что постоянно взаимодействует с союзниками, чтобы вводить новые санкции против РФ, а также привлечь Россию к ответственности «за ее военные преступления и зверства».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что разговор был продуктивным. Он отметил, что ПВО — приоритет номер один в оборонном сотрудничестве.

«Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН», – написал он в своем телеграм-канале.

Кстати, по информации Foreign Policy, Киев попросил Байдена снять запрет на передачу Украине тактических ракет ATACMS, а также ударные беспилотники Grey Eagle для противодействия серийным иранским беспилотникам.

[info_b]ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, буквально Армейский тактический ракетный комплекс) — тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе.[/info_b]

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Напомним, 11 октября должна пройти срочная встреча глав стран G7 «Большой семерки». Об этом договорил Зеленский с канцлером Германии Олафом Шольцем.