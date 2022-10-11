Кремль пригрозил сделать Украине «больнее», если США поставят ей передовые ПВО

Опубликовано: 11.10.2022 15:52 , Обновлено: 11.10.2022

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обещание президента США Джо Байдена поставить Украине передовые системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — передает его слова РИА Новости.

При этом Песков заявил, что цель России не в том, чтобы «кому-то было хуже»:

«Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит».

Как писал ранее Телеграф, американский лидер в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поставлять военную технику для самообороны, в том числе современные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Байден пообещал Зеленскому передовые системы ПВО