Кремль пригрозил сделать Украине «больнее», если США поставят ей передовые ПВО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обещание президента США Джо Байдена поставить Украине передовые системы противовоздушной обороны (ПВО).
«Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — передает его слова РИА Новости.
При этом Песков заявил, что цель России не в том, чтобы «кому-то было хуже»:
«Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что, собственно, и происходит».
Как писал ранее Телеграф, американский лидер в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжить поставлять военную технику для самообороны, в том числе современные системы противовоздушной обороны (ПВО).