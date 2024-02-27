Байден сообщил, когда в Газе может наступить перемирие

Опубликовано: 27.02.2024 10:40 , Обновлено: 27.02.2024

Президент США Джо Байден заявил, что перемирие между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа может быть достигнуто «примерно через неделю» – к 4 марта. Об этом сообщил портал Politico.

«Мой советник по национальной безопасности Джейк Салливан говорит мне, что мы близки к соглашению, но еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня», – раскрыл Байден журналистам вероятные сроки наступления перемирия.

В последние недели Байден настаивал на паузе в боевых действиях, чтобы обеспечить поступление дополнительной гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождения израильских заложников. Комментарий Байдена прозвучал на фоне продолжающихся переговоров между США, Израилем, Египтом и Катаром после шестинедельной паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАСом.

Американский военный поджег себя возле посольства Израиля в знак протеста против «геноцида»

«Нашим приоритетом является достижение временного прекращения огня», – заявила журналистам в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на борту самолета Air Force One по пути в Нью-Йорк. А Байден позже выразил надежду, что временная пауза может стать долговременной.

План долгосрочного мира

Ранее сообщалось, что администрация Байдена и группа партнеров из арабских стран завершают разработку плана долгосрочного мира между Израилем и Палестиной. Его должны были представить в течение нескольких недель. «Ключевым моментом является сделка о заложниках», – сообщил WP американский чиновник, участвующий в разработке плана.

Недавно Телеграф написал о том, что трое палестинцев-террористов открыли стрельбу на дороге вблизи Иерусалима по израильтянам, сидевшим в своих автомобилях в пробке на перекрестке Маале-Адумим.

Палестинцы расстреляли из автоматов стоящие в пробке машины израильтян