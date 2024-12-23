Байден смягчил приговоры 37 осуждённым на смертную казнь

Опубликовано: 23.12.2024 16:45 , Обновлено: 23.12.2024

Президент США Джо Байден 23 декабря смягчил приговоры 37 лицам, приговоренным к смертной казни и дожидающимся исполнения приговора в камерах смертников федеральных тюрем. В Белом доме пояснили, что теперь ждёт этих заключённых.

Как заявили в пресс-службе Белого дома, приговоры лицам, включённым в список, переквалифицируют - со смертной казни на пожизненное заключение, но без возможности условно-досрочного освобождения.

Администрация Байдена назвала это решение “историческим актом помилования” и вменили в заслуги Байдену “реформу уголовного правосудия”. Так, Байден стал первым американским президентом, который массово помиловал лиц, осужденных за употребление и хранение марихуаны, а также бывших военнослужащих нетрадиционной сексуальной ориентации, осужденных за неподобающее поведение.

В Администрации Байдена также анонсировали дополнительные помилования в ближайшие недели.

Ранее в этом месяце, как рассказал Telegraf.news, Байден уже объявил рекордное по масштабам помилование – он смягчил приговоры почти 1500 американцам, отбывающим длительные сроки тюремного заключения, и помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления.

Байден объявил рекордное по масштабам помилование – более 1500 американцам смягчили наказание

А 1 декабря стало известно, что Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которому ранее предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и ряде налоговых преступлений. Тем самым Байден на исходе своих президентских полномочий избавил своего сына от возможного тюремного заключения — за федеральные преступления, которые относятся к категории тяжких, ему теоретически грозил срок до 25 лет.

Байден помиловал своего сына Хантера, которому грозило до 25 лет тюрьмы