Байден помиловал своего сына Хантера, которому грозило до 25 лет тюрьмы

Опубликовано: 02.12.2024 10:01 , Обновлено: 02.12.2024

Действующий президент Джо Байден 1 декабря помиловал своего сына Хантера, которому ранее предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и ряде налоговых преступлений. Тем самым Байден на исходе своих президентских полномочий избавил своего сына от возможного тюремного заключения - за федеральные преступления, которые относятся к категории тяжких, ему теоретически грозил срок до 25 лет.

Несмотря на предыдущие обещания Байдена не вмешиваться в судебное разбирательство, начатое против его сына в декабре 2020 года, то есть буквально через месяц после победы его отца на выборах, политик всё же воспользовался своим президентским правом на помилование. Это случилось всего за несколько недель до того, как Хантеру Байдену должен был вынесен окончательный приговор, и менее чем за два месяца до вступления в должность президента республиканца Дональда Трампа.

Летом федеральный суд Делавэра признал Хантера Байдена виновным в совершении трёх тяжких преступлений за покупку оружия в 2018 году. Уже осенью его также должны были судить в Калифорнии по обвинению в неуплате налогов на сумму порядка 1,4 млн долларов. Однако он неожиданно согласился признать свою вину, заявив, что хочет “избавить свою семью от дополнительных страданий и позора” после того, как в ходе судебного разбирательства по делу об оружии были обнародованы некоторые подробности о его борьбе с зависимостью от наркотиков.

По данным агентства AP, по предъявленным Хантеру Байдену налоговым обвинениям ему грозил тюремный срок до 17 лет, а по обвинениям в хранении оружия — до 25 лет. Впрочем, ввиду признания своей вины сын американского президента мог избежать тюремного заключения и без вмешательства влиятельного отца. Однако тот, очевидно, решил не рисковать.

“Отец и президент пришел к такому решению”

Президентское помилование, между тем, распространяется не только на те преступления, в которых официально обвинили младшего Байдена, но и на любые другие “преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых принимал участие в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года”.

“Я верю в систему правосудия, но, поскольку я боролся с этим, я также считаю, что грубая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке. Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению”, - процитировало заявление Байдена агентство AP.

В своём официальном заявлении президент указал на политическую мотивированность уголовного преследования своего сына.

“Ни один разумный человек, который рассматривает факты по делу Хантера, не может прийти к иному выводу, кроме того, что Хантер был выделен только потому, что он мой сын”, - заявил Байден.

Сам Хантер Байден, комментируя помилование, дарованной отцом, заявил, что никогда не будет воспринимать его как должное и поклялся посвятить свою дальнейшую жизнь “помощи тем, кто все еще болен и страдает от зависимости”.

“Я признал и взял на себя ответственность за свои ошибки в самые темные дни моей зависимости — ошибки, которые использовались, чтобы публично унизить и опозорить меня и мою семью в политических целях”, — заявил Байден-младший.

Не первый случай?

Впрочем, Байден — далеко не первый американский президент, который применил свои полномочия по помилованию в интересах своих близких. В прошлдом Дональд Трамп в последние недели своего пребывания у власти помиловал Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера, а также нескольких своих политических союзников.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце ноября Министерство юстиции США закрыло все федеральные дела против новоизбранного президента Дональда Трампа. Его обвиняли в преступном сговоре с целью вмешательства в президентские выборы 2020 года, кульминацией которых стал марш его сторонников на Капитолий. Избежать судебного разбирательства Трампу удалось только благодаря избранию на пост президента США.

Суд закрыл дело о преступном сговоре и вмешательстве в выборы 2020 года против Трампа