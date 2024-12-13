Байден объявил рекордное по масштабам помилование – более 1500 американцам смягчили наказание

Опубликовано: 13.12.2024 08:34 , Обновлено: 13.12.2024

Уходящий президент США Джо Байден объявил 12 декабря о помиловании 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, а также о смягчении приговоров почти 1500 американцам, отбывающим длительные сроки тюремного заключения. По информации Белого дома заявил, что число помилований, вынесенных Байденом за один день, стало рекордным.

Как заявили в пресс-службе Белого дома, смягчение наказаний предусмотрено для тех, кто был помещен под домашний арест во время пандемии COVID-19 для сдерживания распространения короновируса. По словам Байдена, помилованные им люди получили бы более короткие сроки наказания, если бы их обвиняли в соответствии с сегодняшними законами, политикой и практикой.

“Как президент, я имею большую привилегию проявить милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию, восстановить возможность для американцев участвовать в повседневной жизни и вносить вклад в развитие общества, а также предпринять шаги по устранению различий в приговорах для ненасильственных преступников, особенно осужденных за преступления, связанные с наркотиками”, — прокомментировал своё решение Байден.

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные неназванные источники, сообщило, что речь идёт об осужденных за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, а также о людях, которых местные правозащитные организации называют “несправедливо осуждёнными”.

Между тем, Байден, которому на посту президента США осталось быть всего 39 дней, заявил, что в ближайшие недели продолжит рассматривать прошения о помиловании, поэтому в Белом доме не исключили, что до конца своего президентского срока будет объявлено о ещё одной партии помилованных.

Между тем, новоизбранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, уже заявил, что в первый же день своего пребывания в Белом доме помилует участников беспорядков 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа фактически напали на Капитолий

Ранее Telegraf.news сообщил, что 1 декабря Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которому ранее предъявили обвинения в незаконном хранении оружия и ряде налоговых преступлений. Тем самым Байден на исходе своих президентских полномочий избавил своего сына от возможного тюремного заключения — за федеральные преступления, которые относятся к категории тяжких, ему теоретически грозил срок до 25 лет.

Байден помиловал своего сына Хантера, которому грозило до 25 лет тюрьмы