Минобороны США рассказало, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине. На что решили пустить ещё 1,5 млрд. долларов?

Опубликовано: 30.07.2024 08:21 , Обновлено: 30.07.2024

Министерство обороны США 29 июля объявило о выделении дополнительного пакета военной помощи Киеву "для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны". В него вошло вооружение на 200 млн долларов, а также дополнительные 1,5 млрд долларов в фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Согласно официальному заявлению Министерства обороны США, в новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов вошло следующее вооружение и военное оборудование:

боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS;

боеприпасы малой и средней дальности для ПВО;

ракеты RIM-7 для систем противовоздушной обороны;

средства радиоэлектронной борьбы;

боеприпасы для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные снаряды;

высокоточные авиационные боеприпасы;

ракеты с оптической наводкой для противотанковых ракетных комплексов (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие;

взрывчатые вещества, оборудование и подрывные средства;

системы защищенной связи;

коммерческие услуги по спутниковой съемке;

запчасти, услуги по техобслуживанию и техподдержке,

иное вспомогательное оборудование.

По данным Пентагона, это уже 20-й пакет помощи в рамках программы USAI для администрации Байдена и шестьдесят второй транш военного оборудования, которое будет предоставлено из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

[info_b]Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) — это программа финансирования украинской армии под руководством Министерства обороны США, направленная на повышение боеспособности Украины, подготовки ее Вооруженных сил, обеспечение оборудованием и консультаций для военных.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии США Дональдом Трампом написал статью, в которой изложил предполагаемый план по установлению мира в Украине. Джонсон выказал уверенность, что его может воплотить в жизнь американский миллиардер, став президентом.

Путину не понравится. Джонсон раскрыл план Трампа установления мира в Украине?