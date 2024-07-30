Минобороны США рассказало, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине. На что решили пустить ещё 1,5 млрд. долларов?
Министерство обороны США 29 июля объявило о выделении дополнительного пакета военной помощи Киеву "для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны". В него вошло вооружение на 200 млн долларов, а также дополнительные 1,5 млрд долларов в фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Согласно официальному заявлению Министерства обороны США, в новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов вошло следующее вооружение и военное оборудование:
- боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS;
- боеприпасы малой и средней дальности для ПВО;
- ракеты RIM-7 для систем противовоздушной обороны;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- боеприпасы для артиллерийского ракетного комплекса HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- ракеты с оптической наводкой для противотанковых ракетных комплексов (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие;
- взрывчатые вещества, оборудование и подрывные средства;
- системы защищенной связи;
- коммерческие услуги по спутниковой съемке;
- запчасти, услуги по техобслуживанию и техподдержке,
- иное вспомогательное оборудование.
По данным Пентагона, это уже 20-й пакет помощи в рамках программы USAI для администрации Байдена и шестьдесят второй транш военного оборудования, которое будет предоставлено из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.
[info_b]Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) — это программа финансирования украинской армии под руководством Министерства обороны США, направленная на повышение боеспособности Украины, подготовки ее Вооруженных сил, обеспечение оборудованием и консультаций для военных.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии США Дональдом Трампом написал статью, в которой изложил предполагаемый план по установлению мира в Украине. Джонсон выказал уверенность, что его может воплотить в жизнь американский миллиардер, став президентом.
Путину не понравится. Джонсон раскрыл план Трампа установления мира в Украине?