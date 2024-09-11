"Критический момент для Украины" - Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми приехали в Киев

Опубликовано: 11.09.2024 14:01 , Обновлено: 11.09.2024

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли 11 сентября в Киев. Как написало агентство Reuters, цель визита - "проведение серии встреч с высокопоставленными представителями правительства Украины в критический момент войны с Россией".

Госсекретарь Соединенных Штатов и глава МИД Великобритании прибыли на железнодорожный вокзал Киева. “Блинкен заявил, что хочет услышать напрямую от президента Украины Владимира Зеленского и других, каковы цели Киева в этой войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь ему достичь их”, - передало Reuters.

Зеленский в свою очередь, возможно, снова призовет союзников разрешить Украине запускать западные ракеты, в том числе американские ATACMS и британские Storm Shadow, в глубь территории России.

По данным западных источников, Блинкен и Лэмми будут добиваться от Украины более подробной информации о ее стратегических целях, передало Reuters.

К слову, визит госсекретаря США и главы МИД Великобритании в Киев не стал внезапностью. 10 сентября представители этих стран анонсировали свой визит. «Я думаю, что это критический момент для Украины в разгар интенсивного осеннего сезона боевых действий», — сказал Блинкен в Лондоне на пресс-конференции с Лэмми.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада 26 августа после массированной атаки России по энергетическим объектам Украины. Зеленский призвал страны-союзницы сбивать ракеты и беспилотники над территорией Украины, как это они делают при защите Израиля.

«Настало время для решительных действий» — Зеленский призвал Запад использовать свою авиацию для защиты Украины