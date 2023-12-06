Опубликовано: 06.12.2023 10:17 , Обновлено: 04.07.2024

Перед голосованием по запросу президента США Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню в Вашингтоне 5 декабря прошел закрытый брифинг для сенаторов. Ожидалось, что Зеленский выступит по видеотелефонной связи и попросит их проголосовать за новый пакет помощи Украине, включая выделение более 60 миллиардов долларов. Но не выступил.

«В последнюю минуту что-то произошло», и президент Украины отменил свое выступление, заявил журналистам глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщила The Guardian.

По словам посла Украины в США Оксаны Макаровой, Зеленский отменил выступление перед сенатом, потому что «там обсуждают внутренние вопросы».

Известно, что несколько сенаторов-республиканцев покинули брифинг, в том числе сенатор от Юты Митт Ромни. По его словам, республиканцев не устроило, что на заседании проигнорировали их требование увязать выделение военной помощи с мерами по усилению безопасности американской границы. Именно нежелание администрации включать в запрос о средствах для Киева и Израиля ассигнования на охрану границы США, является камнем преткновения.

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим», – сказал Ромни.

Митт Ромни после секретного брифинга о помощи Украине в Вашингтоне. Фото: Майкл Рейнольдс/EPA.

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Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что он будет выступать за то, чтобы сенаторы-республиканцы проголосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю, «чтобы подчеркнуть, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значимых изменениях на границе».

К слову, вечером 5 декабря президент США назвал неспособность поддержать Украину «абсолютным безумием». «Это противоречит интересам США. Это просто неправильно», – передало слова Байдена france24.com.

Ранее Телеграф писал, что западные эксперты признали: в Украине началось то, на что надеялись власти Киева. Но только там ожидали развал власти и конфликт военных в Москве, а получилось наоборот.

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