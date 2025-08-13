Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета глав МВД стран СНГ

Опубликовано: 13.08.2025 08:45 , Обновлено: 13.08.2025

Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов не принимал участие в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое в эти дни проходит в российском Санкт-Петербурге. По информации азербайджанского агентства APA, министр отказался от участия.

Официально причины неучастия Эйвазова в мероприятиях, проводимых под председательством главы российского МВД Владимира Колокольцева, не сообщались.

По данным МВД Беларуси, глава которого принимал участие в мероприятиях, в повестке мероприятий в Санкт-Петербурге оказались приоритетные вопросы сотрудничества правоохранительных ведомств и выполнение межгосударственных программ по борьбе с преступностью:

проблемы незаконной миграции,

вопросы противодействия киберпреступности,

совместная работа по обеспечению безопасности дорожного движения и прочее.

Ранее Telegraf.news сообщил, что летом 2025 года отношения между Россией и Азербайджаном стремительно деградировали до уровня открытого дипломатического конфликта. Баку официально обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела и приостановил переговоры по ряду крупных экономических соглашений, а один из азербайджанских депутатов уже предупредил о переходе к «холодному соседству».

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В ночь на 8 августа была атакована нефтебаза компании SOCAR в Одесской области Украины и компрессорная станция, через которую идет азербайджанский газ. Азербайданское издание Caliber.az со ссылкой на свои источники написало, что в случае продолжения ударов по азербайджанским интересам Баку может начать рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине.

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