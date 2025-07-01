В Азербайджане полиция устроила облаву на россиян

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Опубликовано: 01.07.2025 15:33 , Обновлено: 01.07.2025

Министерство внутренних дел Азербайджана 1 июля устроило облаву на россиян. Об этом сообщили азербайджанские и российские СМИ.

Согласно официальным данным МВД Азербайджана, в ходе спецоперации в Баку были задержаны “члены двух организованных преступных группировок”, которых подозревают в транзите наркотических средств из Ирана, онлайн-торговле наркотиками и киберпреступлениях.

Точное количество задержанных не уточняется, но судя по кадрам, распространённым ведомством и опубликованным, в частности, местным изданием Report, речь идёт как минимум о десятке человек. По данным издания, все задержанные являются гражданами России.

Сообщается о том, что оперативно-розыскные мероприятия МВД ещё продолжаются, что не исключает вероятности новых задержаний.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне азербайджанские правоохранители провели “спецоперацию” в офисе российского агентства Sputnik, в результате которой двух ее сотрудников увезла милиция.

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