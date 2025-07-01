"Не обогащают" - Азербайджан отменил концерты российских артистов и ответил на претензии Москвы

Опубликовано: 01.07.2025 19:09 , Обновлено: 01.07.2025

Между Азербайджаном и Россией продолжается дипломатический и политический конфликт из-за убийства и арестов этнических азербайджанцев в российском Екатеринбурге. Власти Азербайджана отменили концерты российских артистов, на что в Москве сделали ряд громких заявлений.

Баку отменил концерты, фестивали, спектакли и выставки. И как заявили в Минкультуры страны, сделали это “учитывая факты преднамеренных и внесудебных убийств и актов насилия, совершенных российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности на территории Екатеринбургской области Российской Федерации, а также тот факт, что в последнее время подобные случаи стали систематическими”.

В ответ в Кремле заявили, что не хотели бы эскалации конфликта и в культуре. Россия не будет “отменять” азербайджанскую культуру в ответ на решение Минкультуры Азербайджана, но будет рекомендовать гражданам, в том числе деятелям культуры, взвешивать все риски поездок в Азербайджан, заявил “Интерфаксу” спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

“С моей точки зрения, расследование криминального прошлого российских граждан в Екатеринбурге, вряд ли разумно смешивать с межгосударственными взаимодействиями России и Азербайджана в сфере культуры. То, что в дружественной нам стране запретили выступления российских артистов, включая детские коллективы, участвующие в международных мероприятиях в Баку, с моей точки зрения, шаг неправомерный и обедняющий, прежде всего, культурный ландшафт Азербайджана”, - сказал Швыдкой.

“Со своей стороны мы, естественно, будем рекомендовать российским гражданам, в том числе деятелям культуры, взвешивать все риски своих поездок в Азербайджан, но “отменять” азербайджанскую культуру в России мы не собираемся”, - подчеркнул Швыдкой.

Он также отметил, что Россия уже проходила “отмену русской культуры в недружественных государствах, и, как показало время, она ни к чему не привела, потому что отменить русскую культуру по определению невозможно”.

“Предвзятые заявления”

В МИД Азербайджана быстро ответили Швыдкому, что российский исполнитель Баста, концерты которого отменили, не обогащает культуру Азербайджана.

«Удивляют предвзятые заявления господина Швыдкого, который сам неоднократно бывал в Азербайджане и выражал восхищение высоким уровнем нашей культуры. Если говорить его словами, то мы не считаем, что концертные программы таких исполнителей, как Баста, обогащают культурную палитру нашей страны», — заявили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что на фоне событий, ударивших по двусторонним отношениям, решение об отмене мероприятий с участием России является законным и адекватным шагом.