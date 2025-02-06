Азербайджан начал готовить иск в Международный суд в связи с крушением самолета AZAL - APA

Опубликовано: 06.02.2025 10:39 , Обновлено: 26.02.2025

Азербайджанское издание APA сообщило о том, что в связи с крушением авиалайнера Embraer 190, Азербайджан начал подготовку к обращению в международный суд.

Издание сообщило что “условия Азербайджана и его желания ясны, и они были озвучены на самом высоком уровне”.

По информации неназванных источников, в распоряжении Азербайджана имеются части ракет «Панцирь-С», сбивших самолет. На данный момент, по словам издания, Баку готов к следующим шагам - “формируется доказательная база, собираются факты и доказательства, ведется подготовка к обращению в международный суд”.

В свою очередь, Росавиация 5 февраля опубликовала в своем Telegram-канале свой взгляд на предварительноый отчет Министерства транспорта Казахстана по расследованию инцидента.

В Росавиации отметили, что отчет подтверждает получение повреждений “в результате внешнего воздействия”. Однако, как отметили в ведомстве, в отчете не указывается прямо, что казахская сторона “индентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне”, а у России такой возможности до сих пор не было, поскольку ей “не передали эти элементы для экспертизы”.

Также Росавиация подчеркнула, что экипаж разбившегося самолёта выбирал запасной аэродром для посадки, самостоятельно остановив выбор на Актау.

“Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался”, - заявили в Росавиации.

Также российское ведомство отметило, что сообщение о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона “исходило от экипажа Embraer” - пилоты AZAL, по их словам, “транслировали эту информацию российским диспетчерам”.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что власти Азербайджана располагают фрагментом российской ракеты “Панцирь-С”, который, как утверждается, обнаружили в потерпевшем крушение 25 декабря в Актау самолете авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

У Азербайджана есть доказательства, что самолёт AZAL сбила российская ракета «Панцирь-С» — Reuters