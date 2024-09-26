Авиабомбы JSOW, Patriot и не только. Байден пообещал Украине военную помощь на $8 млрд

Опубликовано: 26.09.2024 14:53 , Обновлено: 26.09.2024

Президент США Джо Байден 26 сентября объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму около $8 млрд, чтобы помочь Киеву "выиграть эту войну", передало агентство Reuters.

Как сообщило агентство, помощь включает первую партию высокоточных планирующих авиабомб Joint Standoff Weapon для истребителей с дальностью действия до 130 км. “Ракета средней дальности дает Украине возможность существенно усовершенствовать оружие, которое она использует для нанесения ударов по российским войскам, позволяя украинцам делать это на более безопасных расстояниях”, - написало Reuters.

При этом не предполагается, что Joint Standoff Weapon ВСУ будут применять для ударов в глубь территории России. Основную часть новой помощи - $5,5 млрд - должны выделить до 30 сентября. Еще $2,4 млрд, по планам, выделят в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине, которая позволяет закупать оружие для Украины у компаний, а не изымать его из запасов США.

По словам Байдена, в эту помощь также войдут беспилотники, боеприпасы класса “воздух-земля”, дополнительные средства ПВО. В рамках своего плана американское Минобороны должно отремонтировать и предоставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot и ракеты к ней.

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Также Байден поручил Пентагону расширить подготовку украинских пилотов для истребителей F-16, в том числе через обучение еще 18 человек в следующем году.

“Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне”, - сказано в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Ранее Telegraf.news сообщал, что США 25 сентября рассказали о новом пакете помощи для Украины в размере $375 млн. В него войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые комплексы Javelin, патрульные катера и другое вооружение, перечислили в американском военном ведомстве.

HIMARS, Javelin, патрульные катера. США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов