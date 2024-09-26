HIMARS, Javelin, патрульные катера. США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов

Опубликовано: 26.09.2024 09:20 , Обновлено: 26.09.2024

США 25 сентября объявили о новом пакете помощи для Украины в размере 375 млн долларов. В него войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые комплексы Javelin, патрульные катера и другое вооружение, сообщили в министерстве обороны США.

В частности, пакет помощи, одобренный президентом США Джо Байденом, включает в себя средства противовоздушной обороны, бронированные машины, стрелковое оружие и другие виды вооружений и оборудования, заявили в американском военном ведомстве.

Согласно официальному заявлению американского Минобороны, новый пакет помощи Украине включает в себя следующее:

боеприпасы класса «воздух-земля»;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с оптическим слежением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

бронированные машины безопасности M1117;

автомобили с защитой от мин (MRAP);

легкие тактические автомобили;

системы наведения бронированных мостов;

стрелковое оружие;

патрульные катера;

подрывное оборудование и боеприпасы;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

В Министерстве обороны США отметили, что это уже шестьдесят шестой транш для Украины с августа 2021 года.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский должен прилететь в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, где, вероятно, встретится с Джо Байденом и двумя кандидатами на пост главы США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Сообщалось, что Зеленский планирует представить действующему лидеру США «план победы» над Россией.

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