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HIMARS, Javelin, патрульные катера. США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов

HIMARS, Javelin, патрульные катера. США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов
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США 25 сентября объявили о новом пакете помощи для Украины в размере 375 млн долларов. В него войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые комплексы Javelin, патрульные катера и другое вооружение, сообщили в министерстве обороны США.

В частности, пакет помощи, одобренный президентом США Джо Байденом, включает в себя средства противовоздушной обороны, бронированные машины, стрелковое оружие и другие виды вооружений и оборудования, заявили в американском военном ведомстве.

Согласно официальному заявлению американского Минобороны, новый пакет помощи Украине включает в себя следующее:

  • боеприпасы класса «воздух-земля»;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты с оптическим слежением (TOW);
  • противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
  • бронированные машины безопасности M1117;
  • автомобили с защитой от мин (MRAP);
  • легкие тактические автомобили;
  • системы наведения бронированных мостов;
  • стрелковое оружие;
  • патрульные катера;
  • подрывное оборудование и боеприпасы;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

В Министерстве обороны США отметили, что это уже шестьдесят шестой транш для Украины с августа 2021 года.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский должен прилететь в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, где, вероятно, встретится с Джо Байденом и двумя кандидатами на пост главы США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Сообщалось, что Зеленский планирует представить действующему лидеру США «план победы» над Россией.

Зеленский раскрыл 4 пункта своего «плана победы» над Россией — Times

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