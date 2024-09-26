HIMARS, Javelin, патрульные катера. США объявили новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов
США 25 сентября объявили о новом пакете помощи для Украины в размере 375 млн долларов. В него войдут боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые комплексы Javelin, патрульные катера и другое вооружение, сообщили в министерстве обороны США.
В частности, пакет помощи, одобренный президентом США Джо Байденом, включает в себя средства противовоздушной обороны, бронированные машины, стрелковое оружие и другие виды вооружений и оборудования, заявили в американском военном ведомстве.
Согласно официальному заявлению американского Минобороны, новый пакет помощи Украине включает в себя следующее:
- боеприпасы класса «воздух-земля»;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты с оптическим слежением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- бронированные машины безопасности M1117;
- автомобили с защитой от мин (MRAP);
- легкие тактические автомобили;
- системы наведения бронированных мостов;
- стрелковое оружие;
- патрульные катера;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
В Министерстве обороны США отметили, что это уже шестьдесят шестой транш для Украины с августа 2021 года.
Ранее Telegraf.news писал о том, что в четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский должен прилететь в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, где, вероятно, встретится с Джо Байденом и двумя кандидатами на пост главы США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Сообщалось, что Зеленский планирует представить действующему лидеру США «план победы» над Россией.
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