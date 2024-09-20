Армия обороны Израиля заявила об уничтожении сотен военных целей «Хезболлы» в Ливане

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Опубликовано: 20.09.2024 08:00 , Обновлено: 20.09.2024

В четверг, 19 сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по южному Ливану. Целью стали сотни ракетных установок и складов с боеприпасами шиитской военизированной группировки "Хезболла". Обстрелы израильских ВВС начались во второй половине дня и проводились в несколько волн. По словам представителей "Хезболлы", это была одна из самых интенсивных бомбардировок с тех пор, как боевики активизировали трансграничные атаки на северные общины Израиля, которые фиксировались практически ежедневно после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 года.

Согласно официальным заявлениям командования израильских военно-воздушных сил, удар был нанесён по более чем 100 ракетным установкам, которые “были готовы к немедленным атакам на Израиль”, а также по нескольким зданиям, в которых предположительно размещались боевики “Хезболлы”, и складам оружия, принадлежащим группировке. На официальной страничке в соцсети Х израильских ВВС были опубликованы несколько видео, снятых с воздуха во время бомбардировок.

“Армия обороны Израиля будет продолжать наносить ущерб и разрушать террористический потенциал и военную инфраструктуру террористической организации “Хезболла”, - заявили израильские военные.

В соцсетях появились фотографии последствий израильской бомбардировки, а местные жители делились видео из разных районов Ливана, в которых на фоне раздавались звуки взрывов.





















Тем временем для жителей севера Израиля за бомбардировкой Ливана последовали рекомендации от ЦАХАЛ, в которых гражданских просили оставаться поблизости от бомбоубежищ, вероятно, ожидая ответной атаки со стороны “Хезболлы”. Жителей северных районов страны призвали ограничить передвижение вне домов, избегать больших скоплений людей, охранять входы в населенные пункты и оставаться поблизости от бомбоубежищ до дальнейшего уведомления, сообщило израильское издание The Times of Israel.

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Ответ боевиков, впрочем, уже последовал: “Хезболла” нанесла несколько ударов крупнокалиберными ракетами Burkan по казармам израильских войск, однако, пострадали и гражданские здания. Так, мэр города Метулы Дэвид Азулай опубликовал заявление, в котором заявил об “огромном ущербе” от ракет, которые поразили несколько домов и вызвали пожары.

“Я не видел ничего подобного с начала войны”, — заявил он.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, оценивая ситуацию, заявил, что Ливан и Израиль вступили в “новую фазу войны”. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Ливану, стремясь выполнить официально заявленную цель войны — вернуть израильских пленных в свои дома.

“Наша цель — безопасно вернуть жителей севера в свои дома. Со временем “Хезболла” будет платить все большую цену”, — заявил Галлант.

На фоне этого появилась информация о том, что его американский коллега отложил запланированную поездку в Израиль. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 17 сентября в Ливане сотни пейджеров, посредством которых была налажена связь между членами группировки, одномоментно сдетонировали, нанося поражения не только их владельцам, но и находящимся рядом случайным прохожим. По меньшей мере 9 человек погибли и почти 3 тыс. человек получили ранения.

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