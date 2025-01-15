Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Опубликовано: 15.01.2025 08:57 , Обновлено: 15.01.2025

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января подписали двухстороннюю хартии о стратегическом партнерстве. Она предполагает укрепление экономических и энергетических связей двух стран, углубление оборонного и военного сотрудничества, кооперации в сфере инноваций и высоких технологий, а также расширение межкультурных связей.

В официальном заявлении, которое сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян перед подписанием документа, он подчеркнул “амбициозность сотрудничества” с США. По его словам, повышение уровня сотрудничества Армении с США до стратегического партнерства является “не только уместным, но и необходимым для ориентации в сложной геополитической обстановке”.

Мирзоян также сообщил, что Армения планирует присоединиться к Глобальной коалиции против ИГИЛ, чтобы продемонстрировать свою “приверженность борьбе с международным терроризмом”, а также объявил о начале переговоров о соглашении о ядерном сотрудничестве с США, известном как Соглашение 123.

“Оно обеспечит основу для сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и обозначит нашу приверженность мирному развитию ядерной энергетики при соблюдении высочайших стандартов безопасности, защиты и нераспространения”, - заявил глава МИД Армении.

В свою очередь Блинкен выразил надежду на то, что благодаря “прочному партнерству” двух стран удастся выстроить “устойчивую безопасность и процветание” в регионе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале января правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз. Этот вопрос инициировала гражданская инициатива «Еврокве», и теперь его рассмотрит парламент. Армянские власти при этом пообещали принять окончательное решение о вступлении в ЕС на референдуме.

Правительство Армении одобрило законопроект о начале вступления в ЕС

А в декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна “перешла точку невозврата” и больше не вернётся в ОДКБ. По его словам, позиция Еревана “очень чёткая”, а на саммите организации его представители не участвовали в обсуждении каких-либо документов и не накладывали вето, поскольку считали себя уже вне её состава.

«Это точка невозврата» — Пашинян заявил, что Армения больше не вернётся в ОДКБ