Азербайджан и Армения синхронно опубликовали проект мирного договора

Опубликовано: 11.08.2025 16:59 , Обновлено: 11.08.2025

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении практически одновременно опубликовали проект мирного договора «О мире и установлении межгосударственных отношений», который, по их утверждению, призван завершить многолетнее противостояние между двумя странами. Журналисты Telegraf.news изучили текст.

Главным положением опубликованного проекта мирного договора стало взаимное признание территориальной целостности и отказ от каких-либо претензий в будущем. Согласно документу, стороны обязуются руководствоваться Алматинской декларацией 1991 года.

«Стороны подтверждают, что границы между бывшими союзными республиками СССР стали международными границами независимых государств», — говорится в статье I проекта. Там же закреплено взаимное признание и уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Исходя из этого, статья II документа гласит:

«Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу каких-либо территориальных претензий и не будут выдвигать такие претензии в будущем».

В проекте также прописаны другие ключевые обязательства:

Воздерживаться от угрозы или применения силы ( статья III ).

от угрозы или применения силы ( ). Не вмешиваться во внутренние дела друг друга ( статья IV ).

во внутренние дела друг друга ( ). Установить дипломатические отношения в течение 30 дней после вступления соглашения в силу ( статья V ).

дипломатические отношения в течение 30 дней после вступления соглашения в силу ( ). Создать совместные комиссии для делимитации и демаркации государственной границы ( статья VI ).

совместные комиссии для делимитации и демаркации государственной границы ( ). Бороться с терроризмом, сепаратизмом и насильственным экстремизмом ( статья VIII ).

В документе также заложена основа для возможного разблокирования экономических и транспортных связей. Статья X подразумевает, что стороны могут заключать отдельные соглашения о сотрудничестве, в том числе в сферах «экономики, транзита и транспорта». Этот пункт рассматривается в контексте коридора между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.

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Отдельно статья XV предусмотрела, что в течение месяца после вступления договора в силу стороны отзовут все межгосударственные иски и жалобы друг против друга в любых правовых инстанциях.

В документе указано, что он составлен на азербайджанском, армянском и английском языках, причём в случае разночтений приоритет имеет английский текст . Для контроля за исполнением договора, если он будет принят в обнародованном варианте, стороны решили создать двусторонняя комиссия.

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Напомним, противостояние между Азербайджаном и Арменией началось в конце 1980-х годов на фоне распада СССР и было сосредоточено вокруг статуса Нагорного Карабаха. В результате Первой карабахской войны в начале 1990-х годов армянские силы установили контроль над большей частью Нагорного Карабаха и прилегающими к нему районами, что привело к замороженному конфликту на десятилетия.

Ситуация кардинально изменилась осенью 2020 года в ходе 44-дневной войны, по итогам которой Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий. Осенью 2023 года в результате военных действий Баку установил полный контроль над оставшейся территорией Карабаха, после чего последовал массовый исход армянского населения из региона.

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