США получат права на часть территорий? Трамп раскрыл детали мирного договора Армении и Азербайджана

Опубликовано: 08.08.2025 08:30 , Обновлено: 08.08.2025

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение «исторического мирного саммита» с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В своей социальной сети Truth Social он написал, что стороны встретятся в Белом доме для «официальной церемонии подписания мира».

«Эти две нации воевали много лет, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались закончить войну, но безуспешно — до настоящего момента, благодаря Трампу», — заявил американский президент.

Он добавил, что США также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами «для совместного поиска экономических возможностей, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал Южно-Кавказского региона». Трамп назвал предстоящее событие «историческим днём для Армении, Азербайджана, Соединённых Штатов и ВСЕГО МИРА».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников сообщило, что одним из важных пунктов соглашения является предоставление Арменией Соединённым Штатам «эксклюзивных особых прав на развитие» транзитного коридора на своей территории.

Этот маршрут получит название «Trump Route for International Peace and Prosperity» (TRIPP) — « Путь Трампа к международному миру и процветанию ». Согласно источникам, он будет действовать в соответствии с законодательством Армении, а США передадут землю в субаренду консорциуму для создания инфраструктуры и управления. По словам одного из чиновников, этот шаг «позволит разблокировать регион и предотвратить дальнейшие военные действия».

Также источник ожидает, что в ходе встречи, вероятнее всего, 8 августа лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая с 1992 года выступала посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.