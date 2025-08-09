Армения и Азербайджан подписали декларацию о мирных отношениях при участии Трампа

Опубликовано: 09.08.2025 07:42 , Обновлено: 09.08.2025

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа подписали декларацию о мирных отношениях между их странами. Официальное подписание документа состоялось в Вашингтоне, при участии президента США Дональда Трампа, который выступал посредником между двумя сторонами.

Документ, подписанный лидерами двух стран, отношения между которыми оставались напряжёнными с 1980-х годов и периодически скатывались в вооружённые конфликты, - это ещё не полноценное мирное соглашение. Это лишь декларация , в которой говорится о необходимости подписания и ратификации согласованного мирного договора.

Этот договор - если он будет подписан - позволит укрепить двусторонние экономические связи после десятилетий конфликта и приблизит их к полной нормализации отношений. Именно такую оценку вчерашнему событию дал американский президент.

“Они долгое время — 35 лет — воевали, а теперь они друзья и будут друзьями ещё долго”, — заявил Трамп на церемонии подписания декларации в Белом доме.

По словам Трампа, стороны договорились прекратить военные действия, возобновить дипломатические отношения и “уважать территориальную целостность друг друга”.

В тексте декларации, опубликованной властями Армении, говорится о том, что Ереван и Баку “создали условия для добрососедских отношений между народами двух стран, основанных на принципах нерушимости международно признанных границ”, а также о недопустимости применения силы.

В этой связи министры иностранных дел Армении и Азербайджана сделали совместное заявление и попросили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) распустить Минский процесс по карабахскому урегулированию , а также закрыть связанные с ним структуры.

Для самих США посредничество в этом процессе принесло свои плоды: по условия соглашения США получают исключительные права на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, сообщило агентство Reuters. Это, по мнению администрации Белого дома, будет способствовать увеличению экспорта энергии и других ресурсов.

Трамп также заявил, что США подписали отдельные соглашения с каждой страной о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект. Подробности этих двухсторонних соглашений пока не разглашаются.

Одновременно с этим, как заявил Трамп, США снимают действовавшие до сих пор ограничения на оборонное сотрудничество США с Азербайджаном.

По информации Reuters, Алиев и Пашинян пообещали выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира за его посредничество в мирном урегулировании конфликта двух стран.

С первых же дней своего второго срока Трамп пытался позиционировать себя именно как миротворца планетарного масштаба. Ранее Белый дом ставил ему в заслугу посредничество в достижении перемирия между Камбоджей и Таиландом, а также заключение мирных соглашений между Руандой и Демократической Республикой Конго, Пакистаном и Индией.

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