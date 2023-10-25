"Ситуация трагична" - Арестович предсказал большое отступление украинцев и потерю города

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.10.2023 13:57 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший советник Офиса президента Украина Алексей Арестович заявил, что ситуация для украинских войск на фронте сложилась критической. При этом вину он возложил на "систему".

“Мой прогноз печальный - я уверен, что с высокой вероятностью мы Авдеевку потеряем… Ситуация трагическая. Все военные знают, что на Авдеевку переброшены войска с Южного фронта. Это значит, что прости-прощай южное наступление. Русские снимают три армии из-под Купянска для Авдеевки, и мы понимаем, что, скорее всего, продавят”, - поделился своим анализом Алексей Арестович

По его мнению, вина лежит, в том числе, и на властях, и на украинцах, которые после начала концентрации российских сил на каком-то участке ведут себя неадекватно. “Мы хихикаем, как мы всех побеждаем, какие у них потери, но заканчивается это всегда одним и тем же способом”, - заявил он.

“Этот шок и приговор, который прозвучит, когда Авдеевку возьмут, если ее возьмут, но я думаю, что возьмут, к сожалению, - это будет приговор не Украине, это будет приговор системе, которая по одной и той же схеме теряет седьмой город подряд”, - заявил Алексей Арестович.

Ранее другой эксперт из Украины, полковник Олег Жданов назвал другие вероятные перспективы.

Украинский военный эксперт, полковник запаса и бывший сотрудник Генштаба ВСУ Олег Жданов рассказал польскому изданию “Онет”, как проходит украинское контрнаступление и почему он верит, что прорыв российской обороны все ещё вероятен.

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