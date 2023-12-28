NASA запустило Осириса к Апофису. Что ждать от приближения астероида к Земле?

Опубликовано: 28.12.2023 10:42 , Обновлено: 28.12.2023

NASA направила космический корабль для исследования астероида, названного в честь египетского бога хаоса Апофис, который может достичь орбиты Земли. OSIRIS-APEX должен встретить астероид, который пролетит очень близко мимо нашей планеты в 2029 году.

[info_b]Астероид (99942) Апофис — астероид, сближающийся с Землёй, открытый в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне. После прохождения астероида мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения NASA заявили, что возможность столкновения с Землёй в 2029 году исключена, а в 2036 году — чрезвычайно маловероятна. [/info_b]

И хотя ожидается, что астероид не врежется в нашу планету, по данным NASA, его орбита пересечёт орбиту земли, что происходит раз в 7500 лет.

В заявлении NASA говорится: “Интрига Апофиса заключается в его исключительно близком сближении с нашей планетой 13 апреля 2029 года. “Хотя Апофис не столкнется с Землей ни во время этого того года, ни в обозримом будущем, пролет в 2029 году приблизит астероид на расстояние 32 000 километров от поверхности [Земли] – ближе, чем некоторые спутники, и достаточно близко, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом в Восточном полушарии.

“По оценкам ученых, астероиды размером с Апофис, около 340 метров в поперечнике, проходят так близко к Земле только раз в 7500 лет”, - уточнили в американском космическом агентстве.

Новая миссия OSIRIS-APEX аналогична недавней миссии на Бенну. В NASA пояснили, что аппарат будет использовать “набор приборов, состоящий из тепловизоров, спектрометров и лазерного высотомера, для тщательного картографирования поверхности и анализа химического состава” Апофиса.

Эми Саймон, научный сотрудник проекта миссии из центра космических полетов имени Годдарда НАСА, рассказала: “OSIRIS-APEX изучит Апофис сразу после прохода, что позволит нам увидеть, как меняется его поверхность при взаимодействии с гравитацией Земли”.

“Близкий подход - отличный естественный эксперимент, - считает Дани Мендоса Деллагиустина, главный исследователь OSIRIS-APEX в Университете Аризоны в Тусоне. - Мы знаем, что приливные силы и накопление щебня являются основополагающими процессами, которые могли сыграть роль в формировании планет. Они могли бы рассказать о том, как мы прошли путь от обломков ранней Солнечной системы до полноценных планет”.

Последний раз Апофис попадал в заголовки газет по всему миру в 2004 году, когда первоначальные наблюдения предсказывали, что он может столкнуться с землей в 2029 году.

[info_b]Апофис - в египетской мифологии огромный бог-змей, олицетворяющий мрак и зло, изначальная сила, олицетворяющая Хаос, извечный враг бога солнца Ра. Миссией Апофиса являлось поглощение Солнца и ввержение Земли в вечную тьму.[/info_b]