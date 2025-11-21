Аэропорт Вильнюса снова закрывали из-за шаров на границе с Беларусью

Опубликовано: 21.11.2025 07:42 , Обновлено: 21.11.2025

Вечером 20 ноября Вильнюсскому аэропорту вновь пришлось приостанавливать работу из-за воздушных шаров, зафиксированных на границе с Беларусью. Среди пассажиров, которым пришлось столкнуться с перебоями в работе воздушной гавани, оказался даже министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По данным литовского портала LRT, временные ограничения в воздушном пространстве над Вильнюсским аэропортом ввели в 18:38, открыть воздушное пространство смогли лишь в 19:55, после чего аэропорт продолжил работать в штатном режиме, но это привело к задержкам отдельных рейсов из-за сбоев в работе экипажей и ротации воздушных судов.

По информации Департамента безопасности Литовских аэропортов (LTOU), решение об ограничении воздушного пространства было принято из-за воздушного шара (или нескольких шаров), летящего в направлении Вильнюсского аэропорта. При этом о сбитии или об обнаружении упавшего шара литовские правоохранители пока не сообщали.

Как сообщил глава департамента Видас Кшанас, инцидент затронул около 1100 пассажиров. Так, пришлось перенаправить в латвийскую Ригу один рейс из Турции, а также отменить рейсы в Варшаву и Хельсинки и обратно.

Среди пассажиров, прочувствовавших на себе всю ситуацию, оказался министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Он сообщил на своей страничке в социальной сети X, что самолет, на котором он возвращался из Брюсселя вместе с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом, не смог сесть в Вильнюсском аэропорту с первого раза и вынужден был какое-то время кружить на Каунасом.

Глава внешнеполитического ведомства также потребовал от Евросоюза направить “чёткое послание” Минску о недопустимости “гибридных атак на государства-члены ЕС”. Они, по словам Будриса, должны привести “к прямому и болезненному ответу — более строгим санкциям”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ночь на 20 ноября власти Литвы открыли пункты пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог” с белорусской стороны) и “Шальчининкай” (сопредельный “Бенякони”). Кабинет министров Литвы согласился на досрочное открытие КПП осле того, как Комиссия по национальной безопасности пришла к выводу о том, что “обстоятельства” на границе с Беларусью изменились.

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При этом премьер-министр Литвы Инга Ругинене предупредила, что литовские власти оставляют за собой право закрыть их обратно при изменении ситуации на границе. Ругинене напрямую увязала этот процесс с появлением на границе воздушных шаров с контрабандой.

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