Литва досрочно открыла два погранпункта на границе с Беларусью

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Опубликовано: 20.11.2025 07:32 , Обновлено: 20.11.2025

В ночь на четверг, 20 ноября, власти Литвы открыли пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог" с белорусской стороны) и "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони"), через которые практически не пропускали транспорт и людей последние три недели. Посмотрели, какова обстановка на западной границе Беларуси после открытия двух дополнительных КПП.

Государственный пограничный комитет получил официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы поздним вечером 19 ноября по линии погранпредставительской деятельности. Поскольку ГПК и Таможенный комитет на время закрытия двух КПП литовской стороной со своей стороны режим работы сотрудников не изменяли, никакого промедления с возобновлением пропуска граждан и транспортных средств на этом участке границы не возникло.

Литовские КПП заработали ровно в полночь по литовскому времени (в 1:00 по минскому), о чём отчитались местные пограничники.

“Ровно в полночь, как и планировалось, контрольно-пропускные пункты возобновили работу в полном объеме”, — объявил литовским СМИ представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис, а местный портал LRT.lt показал обстановку на границе перед открытием погранпунктов.

Фото: LRT.lt



































По словам Мишутиса, сразу после открытия КПП большого потока машин не наблюдалось. К полночи на пограничном пункте пропуска «Мядининкай» въезда в Беларусь ожидали 29 легковых автомобилей, а в пункте пропуска «Шальчинкай» — 15. Автобусов и грузовых автомобилей на пунктах пропуска не наблюдалось, но пограничники ожидали наплыва позднее.

Первые кадры и первые транспортные средства, въехавшие в Беларусь после открытия погранпунктов, показали и белорусские пограничники.

К утру 20 ноября на западной границе Беларуси можно было наблюдать непривычную для последнего года картину - полное отсутствие очередей. Ни на литовском, ни на польском направлении, которые последний месяц были самими загруженными из-за регулярно вводимых ограничений, не было ни легковых автомобилей, ни пассажирских автобусов.

Что касается грузовиков, которые должны были выехать из Беларуси через литовский участок границы, но застряли в нашей стране из-за закрытых КПП, их в электронной очереди пока по-прежнему много - в общей сложности 925 на 6:00. Судьба многих из них пока остаётся неясной. Те фуры, что были свезены на охраняемые стоянки по требованию белорусских властей, обязаны будут заплатить за эти услуги (чиновники озвучивали сумму в 120 евро в сутки). Однако ранее литовские перевозчики заявляли, что с оплатой могут возникнуть проблемы и выказывали опасения о том, что в результате их транспортные средства могут конфисковать.

«У нас конфискуют транспорт» — Литовские перевозчики пожаловались на проблемы с оплатой стоянок в Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после вчерашнего заседания правительства, на котором было принято решение об открытии границы, заявила, что государство не намерено компенсировать литовским перевозчикам понесенные убытки и этот вопрос им придётся решать самим.

“Мы не рассматриваем вопрос компенсации. Беларусь — сложная и непростая страна, поэтому перевозчиков неоднократно предупреждали, что при пересечении границы как России, так и Беларуси могут быть различные неожиданные решения со стороны этих стран, с которыми может столкнуться наш бизнес”, — категорично заявила литовский премьер.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Кабинет министров Литвы на заседании 19 ноября принял решение согласовать досрочное открытие двух пунктов пропуска на границе с Беларусью после того, как Комиссия по национальной безопасности пришла к выводу о том, что “обстоятельства” на границе с Беларусью изменились.

Кабмин Литвы согласился досрочно открыть погранпункты на границе с Беларусью