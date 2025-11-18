"Мини-переговоры" завершились. О чем договорились Беларусь и Литва?

Опубликовано: 18.11.2025 16:16 , Обновлено: 18.11.2025

Во вторник, 18 ноября, на недействующем пункте пропуска "Лаворишкес" состоялась встреча представителей литовской и белорусской погранслужб, на которой, в числе прочего, обсуждалось возможное досрочное возобновление закрытых литовскими властями пунктов пропуска. Узнали, к чему пришли стороны в результате "мини-переговоров".

Именно так - “мини-переговоры” - встречу на уровне погранслужб ранее называли в Министерстве иностранных дел Беларуси, предрекая её безрезультативность.

“Такие «мини-переговоры» не откроют закрытые пункты пропуска и не возобновят движение людей и грузов”, - предупреждали в белорусском МИДе.

Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис и вовсе заявил, что встречу пограничников двух стран нельзя назвать переговорами как таковыми и окрестил её “технической встречей официальных лиц”.

Конкретных решений сегодня, действительно, по итогам встречи ни белорусская, ни литовская сторона не озвучила. Белорусские ведомства пока и вовсе хранят молчание, с литовской стороны прозвучали намёки на возможное досрочное возобновление работы закрытых погранпереходов.

Изначально литовское правительство постановило, что ограничения на границе с Беларусью продлятся до 01:00 по белорусскому времени 1 декабря 2025 года. Однако вопрос о досрочном открытии КПП решили вынести на обсуждение правительственной Комиссии по национальной безопасности. Её заседание назначили на 19 ноября, о чём сегодня сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. Сама премьер пообещала поддержать это решение.

“На самом деле, если сегодня ситуация не изменится и мы будем иметь те же результаты, что видим сегодня, то я лично поддерживаю [такое решение], но мы дождемся решения правительства, поскольку все-таки это коллегиальный орган”, — процитировало Ругинене литовское издание LRT.

По её словам, пограничные переходы могут быть вновь открыты в течение 24 часов, с учетом подготовительных работ. При этом она предупредила, что даже в случае их досрочного открытия литовские власти оставляют за собой право закрыть их обратно при изменении ситуации на границе. Ругинене напрямую увязала этот процесс с появлением на границе воздушных шаров с контрабандой.

В течение последней недели, по словам литовского премьера, их пограничники фиксируют лишь их небольшое количество - не более 2-3 штук, и они не влияли на работу Вильнюсского аэропорта.

“Видим определённые позитивные тенденции”

Комментируя встречу с белорусскими коллегами, командующий Государственной пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, в свою очередь, заявил, что белорусская сторона “выразила желание продолжить диалог и сотрудничество” с литовскими ведомствами.

“Можно сказать, что было заявлено о желании продолжить сотрудничество с Литвой в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой. Полученная нами информация о дальнейшей работе пунктов пропуска будет передана в компетентные органы и, по всей видимости, в ближайшее время будет дан ответ”, — прокомментировал он.

Любаев подтвердил, что в последнее время ситуация с нелегальными мигрантами и контрабандой на литовско-белорусской границе улучшается, но, как он отметил, “важно следить за тем, как будет развиваться ситуация дальше”.

“Мы видим определённые позитивные тенденции. Оценивая последние статистические данные, как по нелегальной миграции, так и по контрабанде, мы видим определённую динамику. Если говорить конкретно о нелегальной миграции, то с 1 ноября на нашей государственной границе не зафиксировано ни одного нелегального мигранта, задержаний не было. В целом в нашем регионе ситуация с нелегальной миграцией улучшается”, — отметил командующий Государственной пограничной службы.

В Литве назвали “несоразмерными” тарифы на платную стоянку фур в Беларуси

По данным LRT, в ходе сегодняшней встречи белорусской стороне литовские коллеги рекомендовали “принять активные меры” по пресечению возможной контрабанды воздушным путём, а также указано на необходимость скорейшего разрешения вопроса с литовскими фурами, которые пока не могут вернуться на родину. Литовская сторона призвала белорусов “создать условия” для скорейшего выезда грузовиков с литовской регистрацией из Беларуси.

Поднимался и вопрос платы за парковку грузовиков на охраняемых стоянках, куда фуры организованно свезли по требованию белорусских властей. По данным LRT, литовская сторона на переговорах назвала озвученные белорусской стороной суммы “несоразмерными” и указала на “недопустимость” взимания таких сумм с литовских перевозчиков.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе вице-президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava Олег Тарасов рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться водителям и владельцам фур, застрявшим в Беларуси из-за закрытой литовской границы. Перевозчики опасаются, что могут остаться без своих транспортных средств - их попросту могут конфисковать за неуплату за пользование стоянками, куда свезли большинство грузовиков по требованиям белорусских властей.

«У нас конфискуют транспорт» — Литовские перевозчики пожаловались на проблемы с оплатой стоянок в Беларуси