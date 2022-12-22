30-х летних россиян начнут призывать срочниками в армию в 2023 году — Госдума

Опубликовано: 22.12.2022 13:36 , Обновлено: 22.12.2022

Глава комитета Госдумы Росиии по обороне Андрей Картаполов 22 декабря заявил, что призывной возраст в РФ с 18 по 27 могут изменить на 21-30 лет уже в 2023 году.

«Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе», — сказал он.

При этом подчеркнул, что пока в Госдуме ждут конкретных предложений от Министерства обороны.

По словам Каратполова, принять соответствующий закон вполне успеют в 2023 году. Исходя из этого, можно предположить, тогда же начнут призывать 30-летних срочников.

Ранее Телеграф писал, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность армии РФ надо увеличить до 1,5 млн человек. При этом призывной возраст надо изменить с 18 по 27 на 21-30 лет.

Тем временем аналитики американского Института изучения войны (ISW) выразили мнение, что Россия не сможет существенно увеличить армию во время войны.