Шойгу предложил призывать на срочную службу 30-летних россиян
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность армии РФ надо увеличить до 1,5 млн человек. При этом призывной возраст надо изменить с 18 по 27 на 21-30 лет.
Из 1,5 млн необходимых российской армии военных Сергей Шойгу хочет, чтобы контрактников было только 695 тыс. человек.
Однако он предложил разрешить срочникам заключать контракты с первого дня службы. Ранее отсутствие контрактов было минимальной гарантией для российских срочников, что они не попадут в зону боевых действий.
Когда Минобороны РФ планирует ввести новые правила призыва срочной службы, Сергей Шойгу не уточнил.