30-х летних россиян могут начать призывать в армию уже весной — Госдума

Опубликовано: 12.01.2023 10:00 , Обновлено: 12.01.2023

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что уже весной 2023 года 30-летних россиян могут начать призывать на срочную службу в армию.

По его словам, весенний призыв может пройти по новой системе, согласно которой к срочной службе подлежат мужчины в возрасте от 21 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было в предыдущие годы.

При этом Картаполов отметил, что сначала переход будет неполным — будут призывать людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Ранее глава комитета Госдумы говорил, что поднятие призывного возраста «может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство». И сообщил, что ждет конкретных предложений от Министерства обороны.

Напомним, предложение призывать 30-летних россиян сделал глава военного ведомства Сергей Шойгу.