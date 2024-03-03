150 политиков Техаса подписали документ о референдуме за независимость штата от США

Опубликовано: 03.03.2024 18:11 , Обновлено: 03.03.2024

В Техасе местные политики подписали документ с обещанием провести референдум о независимости штата, если этот шаг поддержит большинство жителей, сообщила газета Dallas Morning News. Документ одобрили более 150 политиков. Среди них и кандидаты в Палату представителей Конгресса США.

«Кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства», – передал Newsweek основную мысль документа.

Одной из причин для поддержки этой идеи стал миграционный кризис на границе с Мексикой. После разрешения Верховного суда США на демонтаж забора из колючей проволоки вдоль границы штата, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о «вторжении» и предпринял шаги по усилению границы в целях самозащиты. Республиканцы заявили, что миграционная ситуация в стране находится на критическом уровне и привели доказательство: в декабре прошлого года было зафиксировано 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало рекордом за месяц.

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Губернаторы 25 штатов, среди которых и губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в неспособности справиться с нелегальной миграцией и согласились с мерами, принятыми властями Техаса.

В начале года отношения между Техасом и федеральными властями в Вашингтоне резко обострились из-за миграционного кризиса. Губернатор Грег Эбботт заявил, что штат будет самостоятельно бороться с наплывом нелегалов.

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