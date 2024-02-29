Верховный суд США согласился решить, имеет ли Трамп иммунитет от уголовного преследования

Опубликовано: 29.02.2024 12:04 , Обновлено: 29.02.2024

Верховный суд США 28 февраля согласился рассмотреть иск Дональда Трампа. Судьям предстоит решить, обладает ли политик иммунитетом от уголовного преследования за попытку отменить поражение Байдена на выборах 2020-го года.

22 апреля должны пройти устные прения, на которых судьи рассмотрят решение коллегии из апелляционного суда по округу Колумбия. Она, в свою очередь, категорически отказалась удовлетворять требования Трампа.

[inf]В деле о федеральных выборах 2020-го года бывшему президенту предъявили обвинение сразу по четырём пунктам. Политику предписывают участие в заговоре с целью обмана США, заговоре с целью отмены результатов выборов, а также нарушении прав.[/inf]

Дональд Трамп добивался снятия обвинений ещё в прошлом году. Он утверждал, что поведение, в котором его осуждают, подпало под так называемый “внешний периметр” служебных обязанностей. Это значит, что его не могли привлечь к ответственности, так как все действия президента США по умолчанию защищены.

Аргументы бывшего американского лидера судьи отклонили, обосновав это тем, что “они не могут одобрить такую интерпретацию исполнительной власти”.

“По сути, позиция Трампа разрушила бы нашу систему разделения властей, сделав президента недосягаемым для всех трёх ветвей власти”, — говорится в заключении окружного судьи США. “Мы не можем согласиться с тем, что администрация президента ставит своих бывших сотрудников выше закона на все последующие времена”.

Поскольку устные прения должны пройти в апреле, судьи примут решение не раньше мая, сообщилр издание “The Guardian”. В качестве альтернативы, при наихудшем сценарии для специального адвоката, Верховный суд может подождать до окончания своего текущего срока полномочий в июле. Это значит, что судебное разбирательство может быть отложено максимум до конца сентября.

Ранее “Телеграф” писал, что бывший президент США Дональд Трамп запустил свою линейку кроссовок.

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